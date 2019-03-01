تعافي الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة قبيل بيانات اقتصادية

2019/03/01 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: سجلت العملة الأمريكية تعافي في الأداء أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك قبيل إعلان بيانات اقتصادية، وبعد الكشف عن بيانات الناتج المحلي في الولايات المتحدة.





وبحلول الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1371 دولار، فيما صعد أمام الين بنحو 0.4% عند 111.78 ين.





واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.3256 دولار، كما استقرت أمام الفرنك السويسري مُسجلة 0.9985 فرنك.





وفيما يتعلق بمؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية فزاد بنحو 0.1% عند 96.270.





واكتسبت العملة الأمريكية دعماً من بيانات النمو اقتصادي في الولايات المتحدة عن الربع الأخير من العام الماضي، حيث بالرغم أنه تباطأ لكن بمستويات أقل من التوقعات، وذلك إلى 2.6%، أما التوقعات فقد أشارت إلى أن الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي سيرتفع بنحو 2.2%.





كما أظهرت بيانات معهد الإمدادات الأمريكي "آي.إم.إس" أن مؤشر مديري المشتريات صعد إلى 64.7 نقطة خلال فبراير الماضي وهي أكبر وتيرة صعود شهرية في عامين.





ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة، وبيانات الإنتاج الصناعي ومؤشر "إي.إس.إم" الصناعي هناك.





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