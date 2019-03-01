هبوط أسعار الذهب ويتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

2019/03/01 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة لأدنى مستوى في أسبوعين، حيث يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، قبيل إعلان بيانات اقتصادية وتزامناً مع ارتفاع الدولار.





وبحلول الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.2% إلى 1313.40 دولار للأوقية.





كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% عند 1311.66 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 15 فبراير.





أما بالنسبة لمؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فزاد بنحو 0.09% إلى 96.243.





وانتهت أمس القمة التي انعقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية بدون توقيع اتفاق مشترك ومبكراً عن موعدها المحدد، ما أثار موجة إحباط بالنسبة للمستثمرين اللذين علقوا آمال واسعة على القمة في أن تساهم في تخفيف حدة التوتر في الملف النووي العالمي.





وقال ترامب: "القمة مع كيم انتهت بدون اتفاق بعد رفض الولايات المتحدة مطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات".





ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة، وبيانات الإنتاج الصناعي ومؤشر "إي.إس.إم" الصناعي هناك.





وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت أمس أن النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأخير من 2018 تباطأ لكن بأقل من توقعات المحللين حيث نما بنسبة 2.6%، في حين أن التوقعات أشارت إلى أنه سينمو بنحو 2.2%.





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