الإبصار في الظلام يصبح

2019/03/01 | 10:16

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متابعة:سومر نيوز

سيكون بمقدور البشر قريبا الرؤية في الظلام، وذلك بعد نجاح علماء في تجربة ثورية، مستخدمين تقنية "...

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