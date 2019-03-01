2019/03/01 | 10:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الإبصار في الظلام يصبح "حقيقة") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
سيكون بمقدور البشر قريبا الرؤية في الظلام، وذلك بعد نجاح علماء في تجربة ثورية، مستخدمين تقنية "...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الإبصار في الظلام يصبح "حقيقة") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإبصار في الظلام يصبح "حقيقة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).