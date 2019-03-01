النوري يرفض خصخصة الكهرباء ويطالب وزارة الكهرباء بالعدول عن هذا القرار

2019/03/01 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب بهاء الدين النوري رفضه لإعادة مشروع خصخصة الكهرباء من جديد.واعتبر النوري هذا المشروع بالمجحف لما يترتب عليه من اثار سلبية على القطاع الخاص والعام ، إضافة إلى الأعباء المالية الكبيرة التي تثقل كاهل المواطن العراقي خصوصاً اصحاب الدخل المحدود.وأكد ايضاً بأننا لن نسمح بتطبيق هذا المشروع […]

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