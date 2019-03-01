تحديد عقوبة الدواعش العراقيين الذين ارتكبوا جرائم خارج البلاد

2019/03/01 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد خبير قانوني، العقوبة المنتظر لارهابيي عصابات داعش من العراقيين الذين ارتكبوا جرائم خارج حدود العراق في دول الجوار او غيرها من دول العالم.وأكد الخبير أحمد العبادي في تصريح صحفي أن “قانون العقوبات العراقي حدد آليات التعامل مع الجريمة ومرتكبيها، سواء في العراق أم خارجه”.وبين، أنه “لا ولاية للقانون العراقي على من لم […]

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