2019/03/01 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس هاجم المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران, علي خامنئي, ما قال إنها “محاولات لنشر “الزواج الابيض” (علاقات المساكنة) في إيران, معتبراً ذلك احد مخططات الرأسمالية العالمية للقضاء على الأسرة”.وقال خامنئي خلال اجتماعه بعدد من المنشدين والرواديد يوم امس الخميس, نقلته وسائل اعلام ايرانية, وتابعه “ناس” اليوم (1 اذار 2018), ان “ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي يهاجم “محاولات نشر الزواج الابيض” في ايران: ذرائع للقضاء على الأسرة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي يهاجم “محاولات نشر الزواج الابيض” في ايران: ذرائع للقضاء على الأسرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).