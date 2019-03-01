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باكستان تعتذر عن حضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لوجود الهند

العالم الاسلامي

باكستان تعتذر عن حضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لوجود الهند

الجمعة 1 مارس 2019 - 10:36

صورة إرشيفية

قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه مسعود قرشي، اليوم الجمعة، إنه لن يحضر اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي، مطلع الأسبوع القادم، بسبب دعوة نظيرته الهندية للحضور.

وقال قرشي أمام البرلمان "لن أتوجه لمجلس وزراء الخارجية"، مضيفًا أن "مسؤولين أقل درجة سيحضرون المؤتمر لتمثيل المصالح الباكستانية".

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