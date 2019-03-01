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الزوراء يسافر الى ايران لمواجهة ذوب آهن ضمن منافسات بطولة آسيا

العراقرياضة

الزوراء يسافر الى ايران لمواجهة ذوب آهن ضمن منافسات بطولة آسيا

الجمعة 1 مارس 2019 - 10:19

نلدي الزوراء

من المقرر ان يغادر وفد نادي الزوراء، اليوم الجمعة، الى ايران استعداداً لمواجهة فريق ذوب آهن الايراني في الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري ابطال اسيا.

وقال الناطق الرسمي للنادي عبد الرحمن رشيد في حديث صحفي، إن "وفد نادي الزوراء، سيتوجه، مساء اليوم، الى طهران ومن ثم الى اصفهان استعداداً لمواجهة ذوب آهن".وأوضح رشيد أن "وفد الزوراء يتألف من 36 شخصاً، 23 لاعباً وخمسة مدربين، بالاضافة الى مدير الفريق والمنسق الاعلامي ومصور واداريين اثنين".وتابع رشيد، أن "مدير الفريق عبد الكريم عبد الرزاق قدم استقالتع للادارة، لكن الاخيرة رفضت الاستقالة وتؤكد استمراره مع الفريق".انتهى...س ح

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