باول:الضغوط التصاعدية على التضخم ليست مرتفعة برغم قوة سوق العمل

2019/03/01 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يرى جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن زيادة الإنتاجية في العام الماضي خلقت مساحة أمام الأجور لأن تزيد دون حدوث خطر ارتفاع التضخم.





وفي تصريحات بمؤتمر في نيويورك وفي قت متأخر من أمس الخميس قال باول إن إشارات الضغوط التصاعدية على التضخم بيدو وأنها غير مرتفعة على الرغم من سوق العمل القوي، "معدل البطالة عند مستوى 4% كما أن ارتفاع الأجور في ازدياد الفترة الأخيرة".





وأضاف باول أن وفرة الوظائف وارتفاع الأجور يساهموا في جذب المزيد من الأشخاص نحو سوق العمل، "نمو إنتاجية قطاع الأعمال التي كانت أمر محبط خلال فترة التوسع ارتقت، وزيادة الإنتاجية تسمح للأجور أن ترتفع بدون إضافة ضغوط تضخمية".





وفي تصريحاته أمام مجلس الشيوخ في الأسبوع الجاري قال باول إنهم في الفيدرالي ينظروا للأوضاع الاقتصادية الحالية على أنها قوية إلى جانب أن النظرة المستقبلية بشأن الاقتصاد مواتية، "إلا أننا شهدنا على مدار الأشهر القليلة الماضية بعض الإشارات المتضاربة".





وفي اجتماعه الأخير قرر المركزي الأمريكي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير بعد زيادتها 4 مرات في العام الماضي.





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