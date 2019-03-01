2019/03/01 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ رأى رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ان رئيس الحكومة العراقي عادل عبدالمهدي هو الشخصية الملائمة للمرحلة الراهنة في العراق.وقال بارزاني في كلمة القاها نيابة عنه وزير داخلية كوردستان كريم سنجاري في منتدى أربيل السنوي، "يجب تصحيح العلاقات بين كافة المكونات في العراق بشكل عملي، وعلى الاطراف التحاور وصولا للقضاء على خطر الارهاب".واشر بارزاني نيجيرفان البارزاني وجود تحركات لداعش في الخط الاستراتيجي من ديالى، كركوك، صلاح الدين، الانبار والموصل وصولاً إلى سوريا.وقال "لكي نتخلص من بذور الارهاب في العراق ونقضي عليها، علينا اولاً ان نعيد اعمار الأماكن المدمرة، وعلى الحكومة ان تدعم اصحاب رؤوس الاموال الموصليين، ليكون زمام المبادرة في اعادة اعمارها بأيديهم".واكد بارزاني ان رئيس الحكومة العراقي عادل عبدالمهدي شخصية ملائمة لمرحلة كهذه.وفي شق اخر قال بارزاني، "كنا نتطلع لبناء عراقٍ للجميع بعد سقوط النظام لكن ذلك لم يتحقق مع الاسف، فمثلا التعامل مع اقليم كوردستان لايشبه التعامل مع اقليم بل اشبه بمحافظة".واضاف ان انتقاد اقليم كوردستان لعدم تطبيق 55 مادة دستورية هو حرص ان تكون للدستور سيادة، وهناك قوانين جديدة ادرجت في الدستور ليتم سن القوانين على اساس الفدرالية، التي للأسف لايتم تطبيقها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني يقدم مقترحات لخلاص العراق من الارهاب: عبدالمهدي شخصية المرحلة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني يقدم مقترحات لخلاص العراق من الارهاب: عبدالمهدي شخصية المرحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).