2019/03/01 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / القضاء الاعلى يصدر بيان حول تصفير قضايا مطلوبين من أجل عودتهم إلى بغداد

واع / بغداد / ز .ا

نفى مجلس القضاء الأعلى، الجمعة، وجود تصفير قضايا مطلوبين على رأسهم نائب رئيس الجمهورية الأسبق، طارق الهاشمي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، من أجل عودتهم إلى بغداد.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "ننفي الأخبار التي نقلتها احدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية".

وأكد البيان، أن "أي شخص مطلوب للقضاء داخل او خارج العراق بامكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه وهذا هو الأسلوب الوحيد بعيدا عن اَي ترتيبات سياسية"، نافياً "وجود اي حكم او مذكرة قبض بحق اَي شخص بدوافع سياسية لان الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى".

ونشرت وسائل إعلام محلية، أمس الخميس، أن هناك وساطات سياسية توصلت الى تصفير القضايا المتعلقة بكل من طارق الهاشمي، رافع العيساوي، علي حاتم سليمان، واثيل النجيفي.

وأشارت وسائل الاعلام، إلى أن الوساطات توصلت الى وجود آلية لعودتهم إلى بغداد ومزاولة عملهم السياسي

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