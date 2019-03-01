فلسطين المحتلة.. الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة باب الرحمة على الحدود الشرقية للقطاع

2019/03/01 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد الغزيون مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في جمعة "باب الرحمة" ضمن

فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 آذار/مارس الماضي على

الحدود الشرقية لقطاع غزة.ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة

للمشاركة الفعالة في جمعة "باب الرحمة" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة

المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط

صفقة القرن المزعمة.وأكدت الهيئة استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين

بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار

وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون

معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.وشددت على تمسّك الشعب الفلسطيني بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين،

وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامه دولته

المستقلة وعاصمتها القدس.وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة،

مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقيق

أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين

وكسر الحصار الظالم عن غزة والتأكيد على حرية غزة وحقها في الحياة

بأمن وسلام.وفي ذات السياق، قال مصدر في قيادة مسيرات العودة إن "مسيرات العودة

في أسبوعها الـ48 تحمل رسالة دعم وإسناد للأسرى الأبطال ومهما بلغت

التحديات، فإننا لن نتخلى عنهم ولن نخذلهم".وقالت الهيئة إن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم

الجمعة الساعة الرابعة والنصف مساءً.

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