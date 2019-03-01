النجدة النهرية تنقذ فتاة في بغداد حاولت الانتحار

2019/03/01 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد،اليوم الجمعة، انقاذ فتاة رمت نفسها من أعلى جسر الأئمة شمالي العاصمة بغداد، بقصد الانتحار.

وقالت المديرية في بيان، أن "دوريات النجــدة النهـرية أنقذت فتاة تبلغ مـــن العمـر 20 سنــة قامــت برمــي نفسها مــن اعلى جســر الأئمة بقصد الانتحــار".

وأضاف البيان، أن "الدوريات قامت فــوراً بإنقاذ حياتها وانتشالها من النهر وحسب ادعائها وجود خلافــات عائلة دفعتها للانتحار".

يذكر ان العاصمة بغداد شهدت حالات مماثلة لانتحار اشخاص في نفس المكان وقد قامت النجدة النهرية قبل ايام من انقاذ امرأة رمت نفسيها وطفليها من اعلى جسر الائمة".



انتهى/ ف

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