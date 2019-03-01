البناء: عودة نائب رئيس الجمهورية الأسبق الى العراق مستحيلة

2019/03/01 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح القيادي في تحالف البناء، نعيم العبودي، الجمعة، أن عودة نائب رئيس الجمهورية الأسبق، المطلوب للقضاء، طارق الهاشمي، إلى العراق مستحيلة”.وقال العبودي، في تغريدة له على موقع تويتر، إن "مشكلتنا في العراق اخلاقية وثقافية قبل ان تكون سياسية".

وأضاف، انه" تابع الاشاعات التي تقول بعودة طارق الهاشمي، ورايت الردود والتحليلات على هذا الخبر".

وأوضح متسائلا،هل تعرفون نحن في اي وضع خطر!! وكيف ممكن ان يستغل العدو أي خبر مفبرك او اشاعة لكي يشغلنا عن قضايانا الاساسية، مؤكداً ان "عودة الهاشمي الى العراق مستحيلة.

ونشرت وسائل إعلام محلية، أن "هناك وساطات سياسية توصلت الى تصفير القضايا المتعلقة بكل من طارق الهاشمي، رافع العيساوي، علي حاتم سليمان، واثيل النجيفي".

وأشارت وسائل الاعلام إلى، أن "الوساطات توصلت الى وجود آلية لعودتهم إلى بغداد ومزاولة عملهم السياسي".



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