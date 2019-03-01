2019/03/01 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة، أن هناك أدلة على أن الكيان الصهيوني ارتكب “جرائم ضد الإنسانية” في ردها على تظاهرات غزة 2018 حيث استهدف قناصة أشخاصًا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحافيون.وسارعت إسرائيل إلى رفض نتائج التحقيق الذي وصفته بأنه “عدائي وخادع ومنحاز”.وقامت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة: العدو الصهيوني ارتكب “جرائم ضد الإنسانية” في فلسطين alansaar.

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