عبدالمهدي يعزي السيسي بحادثة القطارات: مايصيب شعب مصر يصيب الشعب العراقي

2019/03/01 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جدد خلاله تعازيه ومواساته للحكومة وللشعب المصري الشقيق وتعاطفه مع ذوي ضحايا حادث اصطدام احد القطارات في محطة رمسيس بمدينة القاهرة.

وأكد عبد المهدي بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مايصيب شعب مصر يصيب الشعب العراقي ، سائلا الباري جلّ شأنه ان يتغمد ضحايا الحادث المأساوي بواسع رحمته ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل”.

وأعرب رئيس الوزراء في الوقت نفسه عن “تطلعه في ان يسهم تبادل الزيارات بين المسؤولين العراقيين والمصريين بتعزيز اواصر التعاون بين الشعبين والبلدين الشقيقين”.

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