المالية النيابية: مصرف الرشيد كافئ موظفاً بـ”نقله” لكشفه تجاوزاً على أموال الدولة !

2019/03/01 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت عضو اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي، ان “زياد طارق كاظم” الموظف في مصرف الرشيد قد كشف مخالفات مالية خطيرة بالمليارات وساهم في كشف الفساد ووثقه في تحقيقات إدارية أغفلها المصرف الذي سعى الى التغطية عليه”.

وذكرت التميمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “قد رصدت مخالفات مصرف الرشيد ومؤسسات اخرى عديدة بالمئات وهي جاهزة لارسالها الى هيئة النزاهة والادعاء العام ومجلس الفساد الاعلى لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وستعلن عنها خلال مؤتمر صحفي قريبا جداً”.

واستغربت النائبة، من “تصرف مدير عام مصرف الرشيد الذي كافئ الموظف الذي كشف الفساد بنقله من محل عمله على الرغم من خبرته الواسعة في ما يقوم به من أعمال، وعاقب المتورطين بالتجاوز على أموال الدولة بتمكينهم من البقاء في مواقعهم التي سهلت لهم التجاوز على أموال الدولة”، مشيرة الى ان “هذا التصرف سيوصل رسالة خاطئة للموظفين النزيهين باعتبار أن كل من سيقوم بكشف ملفات فساد سيتم معاقبته وابعاده”.

وأكدت، انها “ستقوم بعرض عدد كبير جدا من الملفات التي تتضمن المخالفات المالية والإدارية التي تورط بها مصرف الرشيد ومؤسسات اخرى في مؤتمر صحفي عن قريب تتضمن هدر اموال الدولة وفساد بالمليارات بالوثائق الدامغة”.

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