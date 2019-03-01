النجيفي يدعو الى معالجة سياسية لاضعاف الاٍرهاب ومنع عملياته

2019/03/01 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، الى معالجة سياسية لاضعاف الاٍرهاب ومنع عملياته.

وقال النجيفي في تغريدة له على “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “‏انفجار السيارة المفخخة في المجموعة الثقافية بعد كل التضحيات والدمار مؤلم جدا ويعيدنا الى نقطة البداية مرة اخرى”.

وأضاف، “اتمنى ان يفهموا هذه المرة دور المعالجة السياسية في اضعاف الاٍرهاب ومنع عملياته”.

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