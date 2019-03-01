شركه غاز البصرة توقع مع شركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية اتفاقية لأنشاء مصنع للغاز الطبيعي المسال

2019/03/01 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت شركه غاز البصرة والشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية (CPECC) على اتفاقية تعاقدية لأنشاء مصنع البصرة للغاز الطبيعي المسال في موقع الأرطاوي بالمحافظة.وقال المدير العام لشركة غاز البصرة فرتس كلاب ” في تصريح صحفي “احرزنا تقدما بشأن البدء بإنشاء مصنع البصرة الجديد لمعالجة الغاز، هذا المعلم مهم.ومع بداية منشاءات البصرة للغاز الطبيعي المسال […]

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