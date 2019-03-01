دول مقاطعة قطر الاربعة : اجراءاتنا مقاطعة وليست حصارا

2019/03/01 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت دول المقاطعة الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، على بيان وزير الخارجية القطري، وأصدرت بيانا، ألقاه المندوب الدائم للبحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير يوسف عبد الكريم بوجيري.وأكد السفير يوسف عبد الكريم بوجيري، خلال البيان الذي ألقاه نيابة عن السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين، أن “الإجراءات المتخذة ضد النظام القطري، […]

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