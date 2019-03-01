“كلاشينكوف” تطلق نسخة رياضية من مسدس “ليبيديف” الروسي

2019/03/01 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..فادت وكالة “تاس” الروسية نقلا عن المكتب الصحفي لشركة “كلاشينكوف” الروسية بتصميم نسخة “بي إل-15” الرياضية من مسدس (ليبيديف)، أطلقت عليها تسمية “SP1”.وتزود النسخة الرياضية للمسدس بأجهزة ليزرية لدلالة الهدف، ومصباح يركب تحت الماسورة وأجهزة تسديد جديدة.فيما لم يطرأ أي تعديل على مبدأ عمل المسدس مقارنة بمسدس “بي إل-14” الذي يتزود به […]

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