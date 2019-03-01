مفارز الجريمة الاقتصادية في كربلاء تلقي القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بالجزر العشوائي والقبض على امرأتين بتهمة السرقة

2019/03/01 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز الجريمة الاقتصادية في كربلاء من إلقاء القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بالجزر العشوائي في احد احياء المدينة .وذكر بيان لأعلام شرطة كربلاء ” : تنفيذا لتوجيهات المراجع وبهدف تعزيز الامن والنظام تمكنت مفارز الجريمة الاقتصادية من إلقاء القبض على (8) متهمين بجريمة الجزر العشوائي في احياء مدينة كربلاء .واضاف البيان […]

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