خارطة الطقس تبيّن فرص الأمطار في المحافظات: السبت “استراحة مناخية”

2019/03/01 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت صورة التقطها القمر الصناعي الخاص بالكتل الهوائية, الجمعة, تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة, فيما تنبئ راصدون بحدوث ضباب في بعض مناطق البلاد.وقال المتنبئ الجوي صادق العطية في منشور على صفحته في فيسبوك, تابعه “ناس” اليوم (1 اذار 2019), ان “مقارنة لصورة القمر الصناعي الخاص بالكتل الهوائية الملتقطة صباح اليوم, مع […]

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