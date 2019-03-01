توقعات الأمطار في العراق اليوم وتمتد الى الأثنين بعد استراحة

2019/03/01 | 11:18

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بغداد:سومر نيوز

تشير صور الأقمار الاصطناعية إلى استمرار تساقط الامطار في عدد من مدن العراق خلال نهار اليوم الجمعة، في...

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