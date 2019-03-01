كلاسيكو الثأر.. ريال مديد يغير تشكيلته ويُقيل مدرباً

2019/03/01 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

01 مـارس.2019 - 5:15

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بغداد:سومر نيوز

يبحث الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، عن الثأر من برشلونة، عقب الخسارة أمامه في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين يوم غد السبت في الليجا.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الأرجنتيني ببعض التغييرات في تشكيلة الفريق الملكي خلال الكلاسيكو المقبل.

وبعد مباراة الكلاسيكو، سيكون الريال على موعد مع مواجهة أياكس أمستردام يوم الثلاثاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، وهي البطولة التي يراهن عليها الميرنجي بكل ما يملك، سيضطر سولاري لإجراء بعض التغييرات في تشكيلة الفريق وذلك حتى لا يفقد حظوظه في ثاني البطولات خلال نفس الأسبوع.

ففي مركز حراسة المرمى سيعود البلجيكي تيبو كورتوا، لحراسة عرين الفريق الملكي بدلا من الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي خاض مباريات بطولة كأس الملك.

ونظرا لخروج الفريق من المسابقة لم تعد هناك مباريات لنافاس حتى نهاية الموسم إلا إذا قرر سولاري الدفع به في إحدى المباريات الدوري أو دوري الأبطال.

وفي مركزي الظهيرين، تشير جميع الأمور إلى أنه لن يتم الدفع بكل من داني كارفاخال وسيرجيو ريجيلون لتوفير جهودهما لمواجهة فريق أياكس المدجج بعنصر الشباب، والدفع بكل من ألفارو أودريوزولا ومارسيلو بدلا منهما.

وفي قلب الدفاع، من المفترض أن يشارك القائد سيرجيو راموس ورافائيل فاران إذا تعافى من الإصابة في ركبته اليسرى خلال مباراة الكلاسيكو.

وبغياب ناتشو فيرنانديز للإيقاف سيضطر المدرب الأرجنتيني للاعتماد على خيسوس فاييخو أو لاعب فريق الناشئين خافي سانشيز، حال غياب فاران.

وفي ظل إيقاف راموس مبارتين بدوري الأبطال، سيؤدي ذلك إلى عدم التعجل في الدفع بفاران يوم السبت المقبل حتى يتمكن من خوض لقاء أياكس.

وفي الهجوم، من الممكن أن يحظى كل من الويلزي جاريث بيل وماركو أسينسيو بفرصة المشاركة منذ البداية أمام البلاوجرانا، حيث يرغب سولاري في استعادة القوة الهجومية التي افتقدها في الكلاسيكو الماضي.

وقرر نادي ريال مدريد، إقالة ألفارو بينتو، مدرب فريق "يوفينيل ب"، بسبب تصريحاته الإعلامية المثيرة للجدل، عقب مباراة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد لم تقبل تصريحات بينتو، على مباراة الكلاسيكو وقررت إقالته، وتعيين راؤول جونزاليس بدلًا منه، على رأس الفريق الرديف للنادي الملكي.

وكان بينتو علق على الكلاسيكو، قائلًا: "فينيسيوس شاب جيد، وقدم مستوى مفاجئًا لنا، وساهم في تطوير أداء ريال مدريد".

واختتم مدرب "يوفينيل ب" تصريحاته: "المشكلة في ريال مدريد أن هناك لاعبين، مثل كاسيميرو وتوني كروس، لم يلعبا ولو لدقيقة واحدة".

وكان ريال مدريد خسر أمام برشلونة بنتيجة 0-3، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليودع البطولة من المحطة قبل الختامية، ويخسر الرهان على أول ألقاب الموسم

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