علاوي يحذر من تعرض العراق لاحداث مشابهة كما في اليمن وسوريا

2019/03/01 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، من تعرض العراق لاحداث مشابهة كما في اليمن وسوريا.

وقال علاوي في كلمة له بمنتدى اربيل السنوي الاول، ان الوضع الدولي لم يعد كما كان، مع وجود بوادر لحرب باردة، فما يحصل في سوريا واليمن وليبيا سينتقل إلى مناطق أخرى منها العراق.

واضاف، ان أوضاع المنطقة تشجع على احتضان الإرهاب وليس على محاربته، فبعد القاعدة وداعش سيأتي الجيل الثالث والرابع أيضاً لأن داعش لم ينتهِ بعد.

وفي الشأن العراقي اكد علاوي، ان العملية السياسية مثلا لا تمثل جميع ابناء الشعب العراقي، فالعراق يعاني من عدة حالات خطيرة منها عدم وجود وحدة وطنية.

وقال ان الحكومة العراقية غير قادرة على مواجهة التدخلات الخارجية، مع وجود أزمة تزاحم في العراق بين قوى دولية وإقليمية، فالعراق أصبح مرتعاً للقوى الإقليمية والدولية التي تعيث فيه كما تشاء.

ووجه علاوي الشكر لإقليم كوردستان لاحتضانه النازحين، واكد ان "إقليم كوردستان كقيادة وشعب احتضننا ايضا ودعمنا عندما كنا معارضين لنظام صدام".

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