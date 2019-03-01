وزير الهجرة والمهجرين يستنكر جريمة إعدام ٥٠ امرأة أيزيدية من قبل إرهابيي داعش

2019/03/01 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى العمل الوحشي الإرهابي لمجرمي تنظيم داعش الظلامي بإعدام خمسين من أخواتنا من المكون الايزيدي في منطقة الباغوز السورية، في جريمة جديدة تضاف لسلسلة سجل جرائم عصابات داعش الإرهابية . وقال موسى في بيان حصلت وكالة نون عليه في الوقت الذي نستنكر فيه بشدة هذه الممارسات الوحشية، نطالب الجهات المعنية بإعادة الجثامين الطاهرة بعد توثيقها بالطرق القانونية، ونتعهد في الوقت ذاته بالتنسيق مع الجهات الساندة بتقديم الدعم لذوي الضحايا والوقوف معهم ومؤازرتهم .كما نعتبر هذه الجريمة البشعة إبادة جماعية .

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