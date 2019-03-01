العصائب تقول ان عودة الهاشمي

2019/03/01 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عضو كتلة صادقون، المتحدث باسم عصائب اهل الحق نعيم العبودي،، الجمعة (عودة نائب رئيس الجمهورية الأسبق، طارق الهاشمي، الى العراق بأنها "مستحيلة".وقال العبودي عبر حسابه في تويتر، إن "‏مشكلتنا في العراق اخلاقية وثقافية قبل ان تكون سياسية".

وأضاف: "تابعت الاشاعات التي تقول بعودة طارق الهاشمي، ورأيت الردود والتحليلات على هذا الخبر".

وتساءل العبودي: "هل تعرفون نحن في اي وضع خطر!! وكيف ممكن ان يستغل العدو أي خبر مفبرك او اشاعة لكي يشغلنا عن قضايانا الأساسية".

واختتم بالقول، إن "عودة الهاشمي الى العراق مستحيلة".

وكانت وسائل إعلام محلية، قد كشفت أمس الخميس 28 شباط2019، عن وجود وساطات توصلت الى تفاهمات كبيرة من اجل عودة طارق الهاشمي، ورافع العيساوي، وعلي حاتم سليمان، واثيل النجيفي المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب، مؤكدة أن الوساطات توصلت الى تسوية سياسية ترضي جميع الاطراف من اجل عودتهم، مرجحة عودة مزاولة عملهم السياسي في الايام القليلة المقبلة

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