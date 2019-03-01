الزاملي: ملفات الوجود الأميركي واللجان النيابية والكابينة الوزارية ستحسم قريباً

2019/03/01 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اعلن النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، الجمعة، عن مناقشة ملفات إخراج القوات الأميركية واللجان النيابية وإكمال الكابينة الوزارية خلال الاجتماع التشاوري بين قادة الكتل السياسية مع الرئاسات الثلاث، مبيناً ان الملفات المذكورة ستحسم خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان.وقال الزاملي في تصريح لـ /المعلومة/، إن “الفصل التشريعي المقبل للبرلمان سيشهد الكثير من […]

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