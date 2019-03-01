حزب الله يتخذ من محاربة الفساد عنوانا لتصفية خصومه سياسيا

2019/03/01 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترفع عدة قوى لبنانية يتصدرها حزب الله “مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين” شعارا للمرحلة منذ إعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في يناير الماضي،

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