قائد عمليات نينوى يؤكد وقوف داعش وراء تفجير الموصل

2019/03/01 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، وقوف عصابات داعش الارهابية وراء انفجار السيارة المفخخة التي ضربت الموصل، فيما أشار المحافظ نوفل العاكوب انه تم التعرف على صاحب المفخخة الذي ينتمي لداعش ، مشيرا الى اعتقال شقيقه.

وقال اللواء نجم الجبوري في مؤتمر صحافي عقده مع المحافظ نوفل العاكوب في الموصل ، ان "شهيدا واحدا واحد عشر جريحا سقطوا خلال إنفجار السيارة المركونة قرب جامعة الموصل شرقي المدينة"، مبينا ان "هذه الأعمال التي وصفها بالخسيسة متوقعة من داعش ومن يتعاون معه".واضاف ان "الحادث لم يؤثر كثيرا كوّن الانفجار لم يكن قريبا جدا من جهة المحلات التجارية"، مشيرا الى ان "اغلب الجرحى اصيبوا بزجاج المحال التجارية وغالبيتهم خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج".من جانبه، اكد المحافظ نوفل العاكوب خلال المؤتمر، ان "الانفجار كان هدفه اثارة البلبلة وزعزعة الامن"، لافتا الى ان "الاجهزة الامنية والاستخبارية رصدت الحادث من خلال الكامرات وعثرت على صاحب السيارة الذي ينتمي لداعش وهو هارب، فيما القت القبض على شقيقه".ولفت الى ان "العمل مستمر من مديرية الامن الوطني للتعرف على مرتكب الجريمة"، موضحا ان "منفذ الجريمة سيكون عبرة لمن يحاول المساس َبأمن ِالمحافظة".انتهى .



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