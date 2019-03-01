2019/03/01 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون النيابية نعيم العبودي ان ” عودة طارق الهاشمي الى العراق..مستحيلة”.وقال في تغريدة له اليوم ان” مشكلتنا في العراق اخلاقية وثقافية قبل ان تكون سياسية”.واضاف العبودي انه ” تابع الاشاعات التي تقول بعودة طارق الهاشمي ورايت الردود والتحليلات حول هذا الخبر “.وتساءل ” هل تعرفون نحن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نعيم العبودي: عودة طارق الهاشمي الى العراق..مستحيلة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نعيم العبودي: عودة طارق الهاشمي الى العراق..مستحيلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).