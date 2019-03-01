2019/03/01 | 11:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون النيابية نعيم العبودي ان ” عودة طارق الهاشمي الى العراق..مستحيلة”.
وقال في تغريدة له اليوم ان” مشكلتنا في العراق اخلاقية وثقافية قبل ان تكون سياسية”.
واضاف العبودي انه ” تابع الاشاعات التي تقول بعودة طارق الهاشمي ورايت الردود والتحليلات حول هذا الخبر “.
وتساءل ” هل تعرفون نحن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نعيم العبودي: عودة طارق الهاشمي الى العراق..مستحيلة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال في تغريدة له اليوم ان” مشكلتنا في العراق اخلاقية وثقافية قبل ان تكون سياسية”.
واضاف العبودي انه ” تابع الاشاعات التي تقول بعودة طارق الهاشمي ورايت الردود والتحليلات حول هذا الخبر “.
وتساءل ” هل تعرفون نحن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نعيم العبودي: عودة طارق الهاشمي الى العراق..مستحيلة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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