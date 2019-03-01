2019/03/01 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ بدأ برلمان كوردستان صباح اليوم الجمعة برئاسة فالا فريد بعقد اول جلسة لدورته الخامسة، التي شهدت استمرار كتلة الاتحاد الوطني مقاطعة الجلسات.ويبحث البرلمان استكمال تشكيل لجانه، من خلال الدورة الربيعية الحالية.وكان برلمان كوردستان وخلال جلسة استثنائية عقدها الثلاثاء الماضي اختار اعضاء اللجنة القانونية.وشهدت جلسة برلمان كوردستان التي عقدت في 18-2-2019، انتخاب فالا فريد عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني رئيسة مؤقتة للبرلمان، لحين معاودة الاتحاد حضور الجلسات وتقديم مرشحه للمنصب، فيما تم انتخاب هيمن هورامي عن الحزب الديمقراطي لمنصب نائب رئيس برلمان كوردستان، ومنى قهوجي سكرتيرة للبرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كوردستان يبدأ اولى جلساته دورته الجديدة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كوردستان يبدأ اولى جلساته دورته الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).