تقرير:واشنطن تعد لإتمام اتفاق تجاري مع الصين في غضون أسابيع

2019/03/01 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أفادت تقارير صحفية أن المسئولين في الولايات المتحدة يعدو لاتفاق تجاري نهائي ليوقعه الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في غضون أسابيع.





وقال مسئول أمريكي مطلع على الأمر لوكالة "بلومبرج" أمس الخميس لم تسمه أن الولايات المتحدة تتطلع إلى قمة بين دونالد ترامب وشي جين بينغ بحلول منتصف مارس الجاري.





وصرح مصدر آخر أن رغبة الرئيس الصيني في أن يقود المؤتمر السنوي لمجلس الشعب الصيني في بداية مارس الجاري وإتمام بعض الرحلات خارج البلاد تسبب في تعقيد عملية التخطيط للتوقيع على الصفقة.





وكان مدير المجلس الاقتصادي القومي "لاري كودلو" صرح أمس بأن بلاده والصين في طريقهما لإحراز صفقة تاريخية هامة.





أما الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" فذكر أمام لجنة مجلس النواب في الأسبوع الجاري أن الصين بحاجة لفعل ما هو أكثر من شراء المزيد من السلع الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري دائم.





وفي الأسبوع الجاري قرر ترامب تمديد فترة الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة والمتعلقة بوقف مؤقت لفرض تعريفات جمركية ضد سلع صينية، والتي كان مقرراً لها أن تنتهي بحلول اليوم.





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