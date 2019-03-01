2019/03/01 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / حقوق الانسان : وجود أكثر من 1500 امرأة من نساء داعش في سجن عراقي

01/03/2019 11:09:00 AM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، الجمعة ، عن وجود أكثر من 1500 امرأة من نساء داعش (المحظور في روسيا) ومن جنسيات مختلفة مع أطفالهن بسجن خاص في العراق.

وذكر عضو المفوضية، علي البياتي، في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن النساء الفرنسيات الثلاثة، زوجات عناصر "داعش" الإرهابي، في سجن عراقي، مع طفلين فرنسيين.

وأضاف البياتي، كما توجد امرأة، وثلاثة أطفال، ألمانيي الجنسية، وثلاث نساء، مع ثلاثة أطفال، من أمريكا الجنوبية، من عائلات "داعش" الإرهابي في السجن داخل العراق.

واكد البياتي، "لا توجد أي مصلحة لتواجد أكثر من ألف وسبعمائة، من الأطفال والنساء الأجانب، في العراق وعلى الحكومة العراقية، مطالبة دولهم باستلامهم، وتسليمهم إلى دولهم، لأن بلدانهم، هي من تتحمل سبب توجههم إلى هذا الفكر المتطرف، والانتماء لـ"داعش" سواء بإرادتهم أم غرر بهم".

وتدارك البياتي، لكن من تثبت عليهم جرائم بالإمكان محاكمتهم وفق القوانين العراقية مع تحمل دولهم تكاليف بقاءهم فترة الحكم.

ونوه عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، إلى أن العراق يتحمل عبء وتكاليف وجود هذه النساء، والأطفال على الرغم من قلة إمكانياته كبنى تحتية أو إمكانيات مادية، أو خدمية.

وكان عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، قد كشف عن إحصائية تضمنت عدد النساء والأطفال الروس، في سجون البلاد.

وبيّن البياتي في العراق، أن نحو 70 امرأة، و124 طفلا من مواطني روسيا، في سجن، في العراق، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال البياتي، إن ملف النساء والأطفال الأجانب من عائلات "داعش"، مهم وحساس، ولابد أن تقوم الحكومة العراقية، بإنهائه من خلال القانون والقضاء العراقي، وتسليم الأطفال منهم إلى ذويهم في دولهم.

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