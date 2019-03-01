الفياض: الناس تترحم الآن على الأنظمة الدكتاتورية

2019/03/01 | 11:21

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بغداد اليوم- بغداد

قال مستشار الامن الوطني فالح الفياض، الجمعة (01 آذار، 2019) إن الناس صارت تترحم على الأنظمة الدكتا...





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