2019/03/01 | 11:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قال مستشار الامن الوطني فالح الفياض، الجمعة (01 آذار، 2019) إن الناس صارت تترحم على الأنظمة الدكتا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفياض: الناس تترحم الآن على الأنظمة الدكتاتورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
قال مستشار الامن الوطني فالح الفياض، الجمعة (01 آذار، 2019) إن الناس صارت تترحم على الأنظمة الدكتا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفياض: الناس تترحم الآن على الأنظمة الدكتاتورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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