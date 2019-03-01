الموصل تودع شباط بتفجير.. وقوات الأمن تعتقل

2019/03/01 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر امنية إن مدنياً قتل فيما اصيب اكثر من عشرة آخرين بجروح بانفجار سيارة ملغومة في الضاحية الشرقية لمدينة الموصل، فيما ذكرت مصادر اخرى أن قوات الأمن اعتقلت شخصين بتهمة تنفيذ الهجوم الذي وقع مساء الجمعة.

والتفجيرات داخل الموصل نادرة الى حد ما، منذ أن أعادت القوات العراقية السيطرة عليها من قبضة تنظيم داعش في منتصف عام 2017.

وقالت المصادر الامنية لكوردستان 24 إن تفجيراً نفذ بسيارة قرب كلية العلوم في حي المجموعة الثقافية شرقي الموصل مما اسفر عن مقتل مدني.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن التفجير اسفر كذلك عن اصابة 13 شخصاً معظمهم مدنيون.

وكانت السيارة مركونة في شارع عام قرب جامعة الموصل.

وكان آخر تفجير شهدته الموصل في تشرين الثاني نوفمبر 2018 حيث سقط خمسة اشخاص على الاقل.

وقال مصدر امني لكوردستان 24 إن قوة من الأمن الوطني اعتقلت شخصين على خلفية التفجير، مشيراً الى انهما اتهما بتنفيذ الهجوم.

ولم يخض في المزيد من التفاصيل، لكن مصادر اخرى أكدت اعتقال شخصين.

الى ذلك اصيب اربعة من مقاتلي الحشد الشعبي بجروح بانفجار عبوة ناسفة على مركبتهم في منطقة الحضر التي تبعد الموصل بنحو 80 كيلومتراً.

ومنذ هزيمتهم، لجأ مسلحو داعش الى الاساليب التي كانوا قد اعتمدوها في السنوات التي سبقت اعلان "الخلافة" في الموصل بشمال العراق.





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