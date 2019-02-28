2019/03/01 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الاكترونية اطلقت اليوم الخطوط الجوية العراقية, , خدمة جديدة للمسافرين العراقيين والتي ستخفض اسعار التذاكر الداخلية اعتبارا من يوم غد الجمعة.وكشفت شركة الخطوط الجوية العراقية في بيان تابعته اليوم الثامن أن “الناقل الجوي العراقي اطلق خدمة اسعار التذاكر حسب اسبقية الحجز والتي خصصتها للرحلات الداخلية ابتداءً من الاول من آذار القادم”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالتفاصيل الخطوط الجوية تطلق خدمة جديدة ستفرح المسافرين العراقيين صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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