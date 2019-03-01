إعادة الجهاديين الغربيين إلى ديارهم: أثر سياسة الولايات المتحدة حول سوريا

2019/03/01 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين المعضلات الأمنية العديدة التي أثارها قرار الرئيس ترامب بالانسحاب المبكر من سوريا هو كيفية التعامل مع المواطنين الغربيين الذين قُبض

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