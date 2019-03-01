اجواء متباينة ..ممطرة في الوسط الثلاثاء

2019/03/01 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بغيوم متفرقة .ممطرة في الوسط الثلاثاء .وذكر بيان للهيئة اليوم ان ” طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم غد السبت صحوا كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا واحيانا غائما كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا خالل […]

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