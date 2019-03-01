سولسكاير يغير وجهة إدارة مانشستر يونايتد

2019/03/01 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..بدأت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، التفكير في إعطاء الفرصة للنرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت للشياطين الحمر، من أجل تدريب النادي بعقد دائم، لكنه سينتظر إلى نهاية الموسم.وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية،، أن رؤساء نادي مانشستر يونايتد أصبحوا مستعدين لمنح الفرصة لسولسكاير في تولي مهمة تدريب النادي بعقد دائم.ويعتقد المسئولون أن عودة […]

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