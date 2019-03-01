العراق يطالب بإعادة جثامين 50 أيزيدية أعدمهن داعش في سوريا

2019/03/01 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أستنكر وزير الهجرة والمهجرين، نوفل بهاء موسى، جريمة إعدام

٥٠ امرأة أيزيدية من قبل إرهابيي داعش في منطقة باغور شرقي سوريا

قبل أيام.

وقال موسى في بيان "ببالغ الحزن والألم، ندين العمل الوحشي

الإرهابي لمجرمي تنظيم داعش الظلامي بإعدام خمسين من اخواتنا من

المكون الايزيدي في منطقة الباغوز السورية، في جريمة جديدة تضاف

لسلسلة سجل جرائم عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف "في الوقت الذي نستنكر فيه بشدة هذه الممارسات الوحشية،

نطالب الجهات المعنية باعادة الجثامين الطاهرة بعد توثيقها بالطرق

القانونية، ونتعهد في الوقت ذاته بالتنسيق مع الجهات الساندة

بتقديم الدعم لذوي الضحايا والوقوف معهم ومؤازرتهم".واعتبر وزير الهجرة "هذه الجريمة البشعة إبادة جماعية".

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