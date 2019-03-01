توقعات الأمطار في العراق اليوم والايام المقبلة

2019/03/01 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير صور الأقمار الاصطناعية إلى استمرار تساقط الامطار في عدد من مدن العراق خلال نهار اليوم الجمعة، فيما توضح تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة بالتزامن مع غبار خفيف في معظم المدن عدا السبت.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إن "صورة القمر الصناعي الخاص بالكتل الهوائية الملتقطة صباح اليوم مع خارطة الجبهات، توضح تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة اللون الاحمر والمرافق للمرتفع الجوي الذي سبب أستقرار الاجواء في الوقت الحالي مع غبار خفيف في معظم المدن عدا".

وبين، ان "فرص الأمطار ستستمر في محافظة السليمانية هذا اليوم والليلة فقط، مع فرصة للثلوج شرقها وشمالها، وفي أربيل تنتهي ليلاً وفرصة للثلوج شمالها، أما في كركوك وديالى تنتهي ليلاً، وفي البصرة، تنتهي فرصة الامطار قبل الظهر".

وتابع، ان "الضباب الكثيف الذي يرافقه تردي الرؤية الافقية متوقع الليلة وفجر السبت في الاجزاء الشرقية من مدينة السليمانية وشرق دهوك وشمال أربيل فقط، أما باقي الاماكن فمتوقع ضباب خفيف".

وأشار الى، ان "يوم غد السبت فسيكون كاستراحة جوية واستقرار للرياح على الاتجاه الشمالي الغربي، على ان تعود الأحد المقبل فرص الأمطار وتقلبات الرياح في مناطق متفرقة من مدن الشمال، وتمتد يوم الاثنين لمناطق متفرقة من مدن الوسط ومنها العاصمة بغداد".انتهى/ ف

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