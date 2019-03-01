عالية نصيف تتحضر لأستجواب وزير الكهرباء بعد قيامه بتعيين ابن خالته مديراً عاماً

2019/03/01 | 11:28

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(المستقلة)..أبدت النائبة عالية نصيف قلقها إزاء أوضاع التيار الكهربائي في موسم الصيف المقبل في بغداد بعد أن قام وزير الكهرباء بتعيين ابن خالته مديراً عاماً لتوزيع كهرباء بغداد، مؤكدة أنها ستستجوب الوزير قريباً في مجلس النواب حول العديد من الملفات .

وقالت نصيف:” ان الوزير أعفى المهندس المخضرم صباح عكرب من منصب مدير عام توزيع كهرباء بغداد، وقام بتعيين ابن خالته المهندس احمد طالب الحبوبي بديلاً عنه رغم كونه لم يعمل مدير قسم في الوزارة ” ، مبينة :” أن التعيينات التي تتم بناءً على صلة القرابة والمحسوبية كانت وماتزال سبباً رئيسياً في تراجع عمل الوزارات بشكل كبير وفشلها في تقديم الخدمات طيلة السنوات الماضية “.

وبينت نصيف :” ان الوضع مقلق في العاصمة بغداد خلال موسم الصيف القادم من حيث ساعات التزويد بالتيار الكهربائي، وبإمكان أصحاب المولدات الأهلية أن يحتفلوا من الآن بإفراغ جيوب المواطن الفقير ” ، مؤكدة أنها :” ستستجوب الوزير قريباً في مجلس النواب حول عدة ملفات تخص عمل وزارته، من بينها ملفات سيتفاجأ بها الرأي العام “.

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