إسلام آباد مستعدة لقبول وساطة روسية مع نيودلهي

2019/03/01 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، موافقة إسلام آباد على عرض وساطة روسي في تسوية الأزمة مع الهند.جاء تصريح قريشي ردا على كلام نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس الخميس، عبر فيه عن استعداد موسكو لتقديم ساحة تفاوض للهند وباكستان في حال أبدتا رغبتهما في ذلك.وقال قريشي: “لافروف عرض الوساطة.لا أعرف […]

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