مجلس القضاء ينفي الإنباء بشأن الترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للعدالة

2019/03/01 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى مجلس القضاء الأعلى، الجمعة، الأخبار التي نقلتها وسائل اعلام بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين.وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه ان “الأخبار التي نقلتها احدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية، عارية عن الصحة”.وأضاف أن “اي شخص مطلوب للقضاء داخل او خارج العراق بإمكانه […]

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