مبرات التضامن للأيتام تستقبل مجموعة من التبرعات لصالح تلاميذها‎

2019/03/01 | 11:38

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وكالات:

أعلن مكتب مبرات التضامن لرعاية وتأهيل الأيتام في محافظة ذي قار اليوم الخميس عن استقبال عدد من فروع المبرات مجموعة من التبرعات المتنوعة لصالح تلاميذها الأيتام.





وكالات:أعلن مكتب مبرات التضامن لرعاية وتأهيل الأيتام في محافظة ذي قار اليوم الخميس عن استقبال عدد من فروع المبرات مجموعة من التبرعات المتنوعة لصالح تلاميذها الأيتام.

وذكر مدير مكتب المبرات عبد الحسين شهاب لـمركز التضامن للإعلام، ان عددا من فروع المبرات تلقت مجموعة من التبرعات المتنوعة تبرع بها أهل الخير لصالح التلاميذ الأيتام.

وبين ان التبرعات تضمنت كمية من الفواكه لصالح تلاميذ المبرة الثامنة في الإصلاح من فاعل خير، إضافة إلى حصول المبرة على نسخ من القران الكريم مقدمة من العتبة العلوية بواسطة جمعية التعاون الخيرية.

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