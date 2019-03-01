“أوبر” بصدد السيطرة على سوق سيارات الأجرة في الشرق الأوسط

2019/03/01 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المسقلة)..كشفت تقارير صحفية أمريكية امس الخميس، عن أن شركة ” أوبر ” الأمريكية المتخصصة في سيارات الأجرة، في طريقها لشراء منافستها في الشرق الأوسط ” كريم “.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن أوبر وصلت إلى مرحلة متقدمة من مباحثات لشراء منافستها في الشرق الأوسط “كريم نتووركس”، التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وأوضحت “بلومبرغ”، أنه من المتوقع أن تعلن “أوبر” و”كريم” عن تلك الصفقة الكبرى، التي ستجعل “أوبر” مسيطرة على سوق سيارات النقل الخاص في العالم.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الصفقة ستكون في صورة نقد وأسهم، لتجعل قيمة “كريم” تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي.

وقالت “بلومبرغ”، إنه رفض أي مسؤول في أوبر وكريم الإفصاح عن أي تفاصيل حول تلك الصفقة.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة “كريم” حاليا نحو مليار دولار أمريكي، كما أنه من أحد مالكيها الأمير الوليد بن طلال، وشركة “راكوتن” اليابانية التكنولوجية.

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