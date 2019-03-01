فالح الفياض: العراق يعيد بناء نفسه ويشهد انحساراً في الطائفية

2019/03/01 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلقال مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، أن "العراق حالياً يعيد بناء نفسه ويشهد انحساراً في الطائفية".وأضاف الفياض خلال كلمة ألقاها في منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، بمدينة أربيل، أنه "بعد سقوط النظام السابق أصبح المجال مفتوحاً لظهور الفكر المتطرف، والشرق الأوسط لا يعيش حالياً مشاكله الخاصة".مشيراً إلى أن "العراق حالياً يعيد بناء نفسه، وقد دخلنا في حالة من النضج السياسي الذي يتحدث عن حقيقة المشاكل، وليس التحدث بالشعارات فقط".وتابع الفياض أن "مخرج المنطقة يكمن في إنتاج معادلة إيجابية لتحقيق مشروع للاستقرار، والعراق يشهد حالياً انحساراً في الطائفية".وأردف مستشار الأمن الوطني العراقي، أن "الانتصار على داعش خلق بيئة عراقية جديدة، والعراق القادم سيكون مختلفاً".وانطلقت فعاليات منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، في مدينة أربيل، بحضور وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، كريم سنجاري، نيابةً عن رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارازاني، إلى جانب نخبة سياسية وأكاديمية من إقليم كوردستان والعراق وعدة دول إقليمية وعالمية.

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