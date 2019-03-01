المساري تهنئ بعيد المعلم وتثمن جهودهم المبذولة من اجل الرقي بالمجتمع

2019/03/01 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد هنأت عضو مجلس النواب عائشة المسارّي، الكوادر التربوية والتعليمية بيوم المعلم صاحب الرسالة السامية الذي اثبت للعالم اجمع تفانيه بالرغم التحديات والظروف التي يمر بها العراق.وقالت المساري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “لازال المعلم يعمل على نقل العلم والمعرفة الى ابنائنا الطلبة من اجل انشاء جيل واعي ومثقف […]

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